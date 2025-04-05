تركيا غاضبة بعد استهداف إسرائيل لقواعد عسكرية رئيسية في سوريا

استشاطت تركيا غضبًا بعد تدمير ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا، كانت تأمل بنشر قواتها فيها، بغارات جوية إسرائيلية هذا الأسبوع.

وقال أربعة مسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لرويترز إن فرقًا عسكرية تركية قامت في الأسابيع الأخيرة بمسح المواقع الثلاثة. وقال أحد مسؤولي الاستخبارات الذين تحدثوا إلى وكالة الأنباء إن الغارات على T4 "دمرت المدرج والبرج وحظائر الطائرات والطائرات التي أُجبرت على الهبوط. كانت رسالة قاسية مفادها أن إسرائيل لن تقبل بالوجود التركي الموسع".

وتستعد أنقرة للعب دور رئيسي في سوريا الجديدة، وملء الفراغ الذي تركته إيران، في إطار توسع النفوذ التركي الذي وضع إسرائيل ــ المتورطة في حرب متعددة الجبهات من أجل البقاء على مدى العام والنصف الماضيين ــ على حافة الهاوية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية قاعدتي T4 وتدمر الجويتين في محافظة حمص السورية، والمطار الرئيسي في محافظة حماة. وجاءت الهجمات الإسرائيلية رغم جهود أنقرة لطمأنة واشنطن بأن تعميق الوجود العسكري في سوريا لا يهدف إلى تهديد إسرائيل.