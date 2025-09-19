إريك كانتونا يدعو الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إيقاف إسرائيل عن المشاركة في كرة القدم الدولية

قد يعجبك أيضًا -

وجّه لاعب كرة القدم السابق إريك كانتونا نداءً قوياً للاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا) واليويفا، مطالباً إياهما بتعليق مشاركة إسرائيل وأنديتها في المسابقات الدولية. وقال نجم مانشستر يونايتد خلال حضوره حفل "معاً من أجل فلسطين" الخيري في لندن،"أعلم أن كرة القدم الدولية تتجاوز مجرد الرياضة، إنها ثقافة وسياسة وقوة ناعمة، لأن كل دولة تُمثّل نفسها على الساحة العالمية. لقد حان الوقت لتعليق مشاركة إسرائيل في هذا الامتياز".

وندّد الدولي الفرنسي السابق بما اعتبره "ازدواجية معايير في إدارة النزاعات من قِبَل هيئات كرة القدم". وأشار إلى أن "روسيا عُلّقت بعد أربعة أيام فقط من بدء هجومها على أوكرانيا".وتابع "مرّ 716 يوماً على ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية، ولا يزال يُسمح لإسرائيل باللعب".

كما دعا كانتونا الأندية واللاعبين إلى تحمّل المسؤولية. "يجب على الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق عضوية إسرائيل. يجب على الأندية رفض اللعب ضد الفرق الإسرائيلية. ويجب على اللاعبين الحاليين رفض مواجهة هذه الفرق"، أصرّ، في إشارة إلى التبعات الأخلاقية للاعبي كرة القدم في هذا الصراع.

استغلّ العميد السابق للمنتخب الفرنسي، الذي سبق أن أعلن التزامه العلني بالقضية الفلسطينية، المنصة التي أتاحها هذا الحدث الخيري لإعادة إحياء النقاش حول الدور السياسي للرياضة في الأزمات الدولية.