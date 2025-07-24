"على ضوء التزامات لأبو مازن": الرئيس الفرنسي ماكرون سيعترف بدولة فلسطينية

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) أنه سيعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وصرح رئيس الجمهورية قائلاً: "الشعب الفرنسي يريد السلام، ولا بديل عنه".

وفاءً لالتزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية، وففا لما أعلن ماكرون. وأضاف: "سأُدلي بالإعلان الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل".

إن الحاجة المُلِحّة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدة للسكان المدنيين"، أضاف. "السلام ممكن. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لشعب غزة. من الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين غزة وإعادة إعمارها. وأخيرًا، من الضروري بناء دولة فلسطينية، وضمان وجودها، وتمكينها، من خلال قبول نزع السلاح والاعتراف الكامل بإسرائيل، من المساهمة في أمن الجميع في الشرق الأوسط. لا يوجد بديل آخر". وأضاف أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط. ومن واجبنا، نحن الفرنسيين، مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، أن نثبت أن ذلك ممكن". في ضوء الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، راسلته معربًا عن عزمي على المضي قدمًا في هذه القضية.

كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على حسابه على موقع X: "تلقت السلطة الفلسطينية اليوم رسالة تفيد بأن فرنسا ستمضي قدمًا في الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية في سبتمبر. وقد التزم الرئيس ماكرون بذلك، وسأُظهر هذا الالتزام في خطابي في الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل".

ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ندين بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب تل أبيب عقب مجزرة 7 أكتوبر. هذه الخطوة تُكافئ الإرهاب وتُخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تمامًا كما حدث في غزة. لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يبحثون عن دولة إلى جانب إسرائيل؛ إنهم يبحثون عن دولة بدلًا من إسرائيل".

سيُعقد الأسبوع المقبل مؤتمر الدولتين، بناءً على طلب فرنسا والمملكة العربية السعودية، حيث ستناقش دول الأمم المتحدة، بمبادرة من الجمعية العامة، حل الدولتين. لطالما خططت فرنسا لهذه الخطوة، وقد مهّد ماكرون الطريق لها بخطاباته الأخيرة، وقبل أسبوع، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة في سبتمبر.