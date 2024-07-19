بلينكن: "وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس أصبح يلوح في الأفق"

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمام منتدى أسبن الأمني في كولورادو، اليوم الجمعة، إن "المفاوضين يتجهون صوب الهدف النهائي"، وتابع قائلاً "لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".

وفي 31 مايو/ايار المنصرم، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لهدنة أخرى، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج.

وكانت إسرائيل قد استعادت 110 من الأسرى، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 7 أيام وانتهى في الأول من ديسمبر الماضي.

وتقول إسرائيل إن 120 رهينة ما زالوا في غزة، 32 منهم من النساء والأطفال وكبار السن المسنين الذين يجب إطلاق سراحهم، خلال تعليق أولي للأعمال القتالية مدته 6 أسابيع، بموجب مسودة الاتفاق الذي طرحه بايدن.

ومع ذلك، قال شخصان مطلعان على المفاوضات إن حماس تصر على أن لديها 18 رهينة على قيد الحياة فقط في تلك الفئة من الأسرى. وهنا ردت إسرائيل بأن حماس "يجب أن تعيد بعض الرهائن في سن التجنيد للاقتراب من حصة 32 شخصا"، لكن الحركة الفلسطينية قالت إن إطلاق سراح المحتجزين من تلك الفئة "لن يتم إلا في مرحلة وقف إطلاق النار".