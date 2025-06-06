مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين في انفجار مبنى مفخخ في خان يونس جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين صباح اليوم الجمعة في انفجار مبنى في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وتم التعرف على هوية اثنين من الجنود القتلى:

الرقيب أول (احتياط) تشين غروس، 33 عامًا، من وحدة ماجلان الكوماندوز، من قرية جان يوشيا / الرقيب يوآف رافر، 19 عامًا، من وحدة هندسة القتال ياهالوم، من قرية سدي فاربورغ.وأعلنت هيئة الأركان العامة أنه سيتم الإعلان عن اسمي الضحيتين الآخرين لاحقًا.

وفقًا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، دخل الجنود المبنى لتفتيشه بحثًا عن بنى تحتية عسكرية معادية محتملة، بما في ذلك أنفاق. كان المبنى مفخخًا بالمتفجرات، مما أدى إلى انهياره على الجنود. أسفر الانفجار عن مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة. توضح هذه المأساة المخاطر الكبيرة التي تواجهها القوات الإسرائيلية في عمليات إزالة الألغام في غزة. تستخدم الحركات الفلسطينية المسلحة المباني المفخخة على نطاق واسع كتكتيك دفاعي، محولةً البيئة الحضرية إلى حقل ألغام.