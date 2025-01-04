حماس تنشر فيديو يثبت أن الرهينة الإسرائيلية ليري إلباغ على قيد الحياة

نشرت حركة حماس، بعد ظهر اليوم السبت، شريط فيديو جديد يظهر ليري ألباج، المراقب العسكري التي تم أسره في محطة ناحال عوز. وبحسب ما ورد تم تصوير الفيديو في اليوم الـ 450 للحرب.

ليري ألباج هي إحدى الرهائن الذين تم اختطافهم خلال هجوم 7 أكتوبر. ولن يتم الكشف عن المحتوى التفصيلي للفيديو إلا بعد موافقة عائلته.

ويأتي هذا النشر في إطار استراتيجية الحرب النفسية التي تنفذها حماس، والتي تنشر بانتظام صور الرهائن للضغط على الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات الحالية.