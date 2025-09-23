مصادر لـi24NEWS: من المرجح عقد اجتماع بين نتنياهو والشرع في واشنطن

قد يعجبك أيضًا -

يقترب المسؤولون الإسرائيليون والسوريون من تحقيق ما قد يكون اختراقاً تاريخياً، مع تصاعد الزخم في المفاوضات بشأن اتفاق أمني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لقناة i24NEWS يوم الاثنين إن هناك "احتمالاً كبيراً" أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن الأسبوع المقبل.

القمة المحتملة، التي من المقرر عقدها بشكل مبدئي يوم الإثنين، ستجري تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان حريصاً على إبراز دور الوساطة الأميركية في الشرق الأوسط كجزء من أجندته للسياسة الخارجية في ولايته الثانية.

في يوليو\تموز أفاد مراسل i24NEWS الانجليزية لشؤون الشرق الأوسط، آرييل أوسيران، لأول مرة أن نتنياهو والشرع كانا يستعدان لاجتماع في واشنطن، مستندًا إلى مصدر سوري مقرب من الرئيس. ووفقًا لذلك المصدر، كان من المتوقع أن يغتنم الزعيمان هذه المناسبة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق أمني — وهو اتفاق يمكن أن يعيد تشكيل ديناميكيات المنطقة بعد سنوات من علاقة عداء وانعدام الثقة.

لم يتم تفصيل الاتفاقية الجارية مناقشتها بشكل رسمي بعد، لكن مسؤولين مطلعين على المحادثات يشيرون إلى أنها تتضمن ترتيبات لأمن الحدود، وتنسيقاً في مجال مكافحة الأنشطة المسلحة، وآليات تهدف إلى منع التصعيد على طول جبهة مرتفعات الجولان. وإذا تم توقيعها، فستكون أول اتفاقية رسمية بين إسرائيل وسوريا منذ عقود.

بالنسبة لنتنياهو، سيمثل هذا الاجتماع مقامرة ديبلوماسية وفرصة في الوقت نفسه. لطالما أصر رئيس الحكومة الإسرائيلي على أن أي تواصل مع سوريا يجب أن يتناول التهديدات القادمة من وكلاء إيران ويضمن أمن إسرائيل على حدودها الشمالية.

الشرع، من جانبه، يسعى للحصول على شرعية دولية وتخفيف اقتصادي لبلاده التي أنهكتها الحرب، مما يجعل رعاية الولايات المتحدة للاتفاق أمراً بالغ الأهمية.

بينما يتزايد التفاؤل، يحذر المسؤولون الإسرائيليون والسوريون على حد سواء من أن هناك تفاصيل حساسة لا تزال غير محلولة، وأن البيئة الإقليمية المتقلبة قد تعرقل الجهود في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، شدد المسؤول الإسرائيلي الرفيع لقناة i24NEWS على أن "احتمالية عقد الاجتماع عالية جداً."