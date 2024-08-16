مسؤول أميركي: "ستكون هناك اجتماعات عمل على مدار الأسبوع تتناول قائمة الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين وتسلسل الإفراج عنهم"

قال مسؤول أميركي كبير، اليوم الجمعة، إن "جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، خلال اليومين المنصرمين، لوقف إطلاق النار في غزة، كانت من أكثر الأوقات إيجابية منذ عدة أشهر" وتابع""حققنا تقدماً كبيراً في عدد من القضايا التي كنا نعمل عليها، مسؤولو حماس موجودون في الدوحة، وكان كبار المسؤولين من قطر ومصر يتواصلون معهم طوال اليومين".

وأضاف المسؤول الأميركي، إنه "ستكون هناك اجتماعات عمل على مدار الأسبوع تتناول قائمة الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين وتسلسل الإفراج عنهم" وتابع"بلينكن سيعقد اجتماعات في إسرائيل، الاثنين الوشيك، وسينخرط في العملية طوال الأسبوع"واشار إلى أن"هناك جزء صعب من الصفقة يتعلق بالتبادل".

وأشار المسؤول إلى تقديم اقتراح نهائي، في نهاية اليوم، لسد الفجوات، حسبما ورد في البيان المشترك بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، معرباً عن اعتقاده أن الاقتراح يسد تقريباً جميع الفجوات المتبقية التي كانت تحت المناقشة على مدار الأسابيع الستة الماضية. وأوضح: "كما تعلمون، قدمت إسرائيل اقتراحاً في 27 مايو، وكان ذلك أساس خطاب الرئيس جو بايدن في 31 مايو، والذي كان تتويجاً لأشهر من الجهود، ويشمل العناصر الرئيسية للصفقة التي نعتقد أنها صفقة جيدة جداً، ولهذا السبب قدم الرئيس شروطه في 31 مايو، وأوضح في خطابه أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، خاصة في ترتيبات تنفيذ الصفقة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد، الجمعة، أن التوصل لصفقة بات "أقرب من أي وقت مضى".وقال على هامش احتفال في المكتب البيضوي "لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، لكنه تدارك أن بلوغ تسوية بات أكثر قربا "مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام".

كما أفاد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي بحث بشكل منفصل مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقدم الحاصل في مفاوضات غزة.