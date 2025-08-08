نتنياهو: "هدفنا ليس السيطرة على غزة بل إنشاء إدارة مدنية سلمية لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا حركة حماس"

قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إنه "سيتم نزع السلاح من قطاع غزة، وإنشاء إدارة مدنية سلمية لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا حركة حماس".وأضاف "نحن لا نعتزم احتلال غزة، بل تحريرها من سيطرة حماس". وتابع: "هذه الخطوة ستسهم في تحرير المختطفين (الإسرائيليين)، وضمان ألا تشكّل غزة مصدر تهديد لإسرائيل في المستقبل".

ومن جهته علق وزير الأمن إسرائيل يسرائيل كاتس على قرار الليلة الماضية، مشيرًا إلى أن "جيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ الخطط المُعتمدة فورًا". وكتب في بيان: "لقد خُوِّلتُ، مع رئيس الوزراء، بالموافقة على خطط الجيش الإسرائيلي لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ويستعد الجيش الإسرائيلي بالفعل اليوم للتنفيذ الكامل للقرارات".

وأشار كاتس إلى أن "القرار المتخذ سيُمكّن إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب، بعد عام وعشرة أشهر من بدايتها". وأضاف: "قرار مجلس الوزراء أمس بمواصلة العمليات المكثفة في غزة يُرسل رسالة واضحة: إسرائيل عازمة على تحقيق أهداف الحرب: هزيمة حماس هزيمةً كاملة، وتهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين، وضمان السلام في البلدات الإسرائيلية من خلال منطقة أمنية محيطة قوية في غزة".

وفي السياق الحكومة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر للمستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خيبة أمله من قرار برلين حظر بيع الأسلحة لإسرائيل".وأضافت" نتنياهو أبلغ المستشار الألماني بأن بلاده بهذا القرار تكافئ حركة حماس"، معتبراً أن "هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وإقامة حكومة سلمية هناك".

ومن جهته كان ميرتس قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعليق تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في غزة، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.وقال ميرتس عبر منصة "إكس" إن الحكومة الألمانية لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل بقرارها الجديد "مسؤولية أكبر من ذي قبل" لضمان حصول المدنيين على المساعدات التي يحتاجونها.