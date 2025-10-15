رغم حضور ترامب : لماذا تغيب محمد بن سلمان وبن زايد عن قمة شرم الشيخ؟

شهدت قمة السلام في شرم الشيخ التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، غيابًا لافتًا لكلٍّ من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، في خطوة وُصفت بأنها رسالة سياسية واضحة إلى القاهرة.

وبحسب موقع Middle East Eye البريطاني، نقلًا عن مصادر خليجية ومصرية، فإن القيادتين الخليجيتين تعمدتا عدم الحضور للتأكيد على أن القاهرة لن تكون اللاعب الوحيد في ملف غزة أو في رسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الدور المصري خلال مفاوضات التهدئة الأخيرة.

القمة التي استضافتها شرم الشيخ سلطت الضوء على الدور المحوري والمثير للجدل لمصر خلال الحرب في غزة، إذ قادت القاهرة جهود الوساطة بالتعاون مع دول أخرى مثل قطر، لكنها في الوقت ذاته لم تتخذ إجراءات حاسمة عند إغلاق معبر رفح، وقمعت احتجاجات التضامن مع سكان القطاع داخل أراضيها.

وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توازنًا دقيقًا بين العلاقات السرية مع إسرائيل والغضب الشعبي من الحرب في غزة، تؤكد تقارير أن السعودية والإمارات اللتين ستتحملان النصيب الأكبر من تمويل إعادة إعمار غزة، تطمحان للعب دور قيادي في تحديد مستقبل القطاع السياسي والاقتصادي.

دبلوماسي مصري رفيع المستوى قال إن إرسال الرياض وأبوظبي وزراء بدلاً من القادة كان إشارة متعمدة إلى "عدم الرغبة في منح مصر مزيدًا من الأضواء أو النفوذ". وأضاف أن "كلا العاصمتين الخليجيتين تشعران بأنهما تستحقان اعترافًا دوليًا بدورهما في صفقة التهدئة، خصوصًا بالنظر إلى نفوذهما الكبير في واشنطن".

ويأتي هذا التوتر في سياق منافسة إقليمية على الزعامة العربية، إذ رغم أن مصر لطالما اعتُبرت القوة العربية التقليدية الكبرى، إلا أن تراجعها الاقتصادي صبّ في مصلحة القوى الخليجية الصاعدة، التي باتت ترى نفسها قادرة على قيادة النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط.