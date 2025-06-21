المحادثات السرية حول القيادة المستقبلية في إيران

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أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية مساء أمس (السبت) أن دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين أكدوا وجود محادثات سرية جارية بشأن من سيقود إيران مستقبلًا، نظرًا لاحتمالية انهيار النظام الإيراني. كما زُعم أن الدبلوماسيين ناقشوا خيارات تأمين المنشآت والمواد النووية الإيرانية، والأضرار البيئية والصحية المحتملة في المنطقة نتيجة الهجمات على المنشآت النووية.

زعم مسؤول أمريكي أن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدبلوماسية حقيقي. وكذلك نفوره من إشراك الجيش الأمريكي في هجوم على إيران، لا سيما في ظل غموض ما سيحدث لاحقًا في حال انهيار النظام الإيراني. وفي هذا السياق، أقرّ دبلوماسي أمريكي وآخر أوروبي بأن "المفاوضات ستُتاح لها فرصة أخيرة خلال الأسبوعين المقبلين لإنهاء القتال في إيران".

مع ذلك، وفي أعقاب الوضع في إيران، صرّح مصدر دبلوماسي لشبكة سي بي إس بأنه "من غير الواضح مدى كفاءة أداء الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي". ويقول دبلوماسيون إن انقطاع الإنترنت في البلاد والهجمات الإلكترونية يُصعّبان بشدة إجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كما هو معلوم، التقى أمس في جنيف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الألماني يوهانس ويديبول، وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مع نظرائهم الإيرانيين لمدة أربع ساعات تقريبًا، أي ضعف المدة المقررة.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى إجراء محادثات أخرى، وصرح للصحفيين بأن "مشكلة البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها. كنا واضحين: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية". كما صرّح عباس عراقجي بعد الاجتماع بأن إيران تدعم استمرار المناقشات. ومع ذلك، قال لاحقًا: "لا أعرف إن كان بإمكاننا الوثوق بالأمريكيين بعد الآن".