حزب الله يهاجم الحكومة اللبنانية: "لقد خضعت للإملاءات الأميركية"

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تطرق حزب الله اليوم (الأربعاء) إلى قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه – وهاجمها بشدة. في بيانه، اتهم التنظيم الشيعي رئيس الوزراء نواف سلام بـ"الخضوع لإملاءات الولايات المتحدة"، وادعى أن هذا يشكل "خطيئة كبيرة" وخطوة تضر بشكل مباشر بالسيادة اللبنانية.

وجاء في البيان: "قررت الحكومة حرمان لبنان من سلاحه ضد العدو الإسرائيلي. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتين، كما عُرضت في جلسة مجلس الوزراء". وأضاف البيان أن "هذه استراتيجية استسلام، وانتهاك صارخ لأسس السيادة اللبنانية. إنه قرار يمنح إسرائيل حرية التصرف لإلغاء وجود لبنان".

وفي الختام أوضح التنظيم أن القرار من وجهة نظره غير شرعي: "سنتعامل معه وكأنه لم يُتخذ. نحن منفتحون على الحوار – لكن الشرط الأساسي هو أن تنفذ إسرائيل أولاً أي اتفاق وأن تنسحب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة."

كما تتذكرون، صرّح رئيس الوزراء اللبناني الليلة الماضية، في ختام اجتماع الحكومة، بأن الجيش سيضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية هذا العام. كما طالب سالم الجيش بتقديم الخطة إلى الحكومة بحلول نهاية الشهر.

انسحب وزيرا حركة أمل وحزب الله من الاجتماع الأخير، الذي اتسم بالتوتر. في الواقع، تقرر مواصلة النقاش حول هذا الموضوع في اجتماع الحكومة المقبل. وتعود خلفية الاجتماع إلى الضغوط الدولية التي تُمارس على لبنان في هذا الشأن، سواء من قِبل المسؤولين الأمريكيين أو الإيرانيين.