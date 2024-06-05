مسيرة الأعلام السنوية في القدس: المئات من المشاركين في المسيرة دخلوا باحات الأقصى والبعض حاول رفع الأعلام في باحاته والركوع

يتوقع أن يستقطب الحدث السنوي عشرات آلاف المشاركين في ساعات ما بعد ظهر اليوم الأربعاء وسيمر كما في كل عام من باب العامود إلى أزقة الحي المسلم انتهاء في باحة الحائط الغربي حيث ستقام تظاهرة جماهيرية

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المشاركون في مسيرة العلم في القدس يقومون بأعمال شغب عند باب العامود في البلدة القديمة 24/6/2017
المشاركون في مسيرة العلم في القدس يقومون بأعمال شغب عند باب العامود في البلدة القديمة 24/6/2017Haim Goldberg / Flash 90

فرقت الشرطة الأربعاء بين عشرات الشباب الذين اشتبكوا مع الفلسطينيين في البلدة القديمة قبل بدء احتفالات يوم القدس ولم يبلغ عن إصابات. في المقابل قامت الشرطة باعتقال مجموعة من الشبان اليهود الذين دخلوا حرم الأقصى وحاولت الركوع ورفع الأعلام.

Chaim Goldberg/Flash90
الشرطة تعمل على الحفاظ على النظام وسط اشتباكات خلال مسيرة العلم السنوية ليوم القدس في البلدة القديمة بالقدس، 5 يونيو، 2024.Chaim Goldberg/Flash90

وأفادت صحيفة هأرتس أن مجموعة من الشباب اليهود الذين حضروا للمشاركة في مسيرة الأعلام السنوية بمناسبة ما يعرف بـ"يوم القدس" تجمعوا في المنطقة وشتموا وضربوا وهددوا الفلسطينيين والصحفيين. ووفقا للصحيفة فقد دخل مئات اليهود إلى الأقصى منذ ساعات الصباح وهو ما يعتبرونه بألسنتهم "جبل الهيكل" ومن بينهم الوزير يستحاك فاسرلوف وعضو الكنيست يتسحاك كرويزر من حزب عوتسما يهوديت. كما وصلت إلى الحي المسلم الوزيرة ميري ريجف.

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أما الوزير بن غفير الذي أعلن سلفا أنه سيحضر المسيرة فقد صرح أمس في حديث لإذاعة الجيش أن "اليهود سيسيرون عبر باب العامود رغما عن أنوف الحمساويين وسيصعدون إلى جبل الهيكل. يجب ضربهم حيث يؤلمهم".

يحيي الإسرائيليون اليوم مرور 57 عاما على توحيد القدس بعد احتلال الجزء الشرقي من المدينة في حرب عام 1967 والتي تعرف إسرائيليا بحرب الأيام الستة. وتجاوز عدد سكان المدينة لأول مرة المليون نسمة في حين أن 9% فقط من سكانها من العلمانيين.

Police Spokesperson
نشاط قوات الشرطة في يوم القدس 06.05.2024Police Spokesperson

ويتوقع أن يستقطب الحدث السنوي عشرات آلاف المشاركين في ساعات ما بعد ظهر اليوم الأربعاء وسيمر كما في كل عام من باب العامود إلى أزقة الحي المسلم انتهاء في باحة الحائط الغربي حيث ستقام تظاهرة جماهيرية. وتدأب الشرطة على حراسة المسيرة بأعداد مؤلفة كما يتم الالتزام بفصل النساء عن الرجال في المسيرة.

يشار إلى أن حماس دعت إلى يوم غضب بسبب مسيرة الأعلام وقالت: "ندعو شعبنا في كل مكان وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي مناطق إسرائيل إلى التصدي لمخططات الاحتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وتحويل اليوم إلى يوم الغضب والنصرة للمسجد الأقصى ويوم للنضال ضد العدوان الصهيوني".

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