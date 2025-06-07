ترامب يهدد: "إذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم فسنتصرف بطريقة أخرى"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، بعمل عسكري في إشارة إلى تصريح الزعيم الإيراني علي خامنئي الذي قال فيه إنه يعارض الاتفاق النووي دون تخصيب اليورانيوم: "لن يكون هناك تخصيب، إذا قاموا بالتخصيب فسوف نضطر إلى القيام بذلك "بالطريقة الأخرى"، مشيرا إلى أنه غير مهتم بهذا، ولكن لن يكون هناك خيار آخر.

كما نتذكر، زعم خامنئي أن مثل هذا الاتفاق "يُشكل انتهاكًا لاستقلال إيران". وأوضح خامنئي: "التخصيب جزء أساسي من البرنامج النووي الإيراني. لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم". "هذا يتناقض مع شعار "نحن قادرون"، وهو مبدأ مهم في استقلال بلادنا".

ومؤخرًا، حذّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن "القضية الإيرانية تنطوي على احتمالات هائلة للتحول إلى كارثة - إذا فشلت المفاوضات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل عسكري"، وذلك وفقًا لمقابلة معه نُشرت في صحيفة فاينانشال تايمز.