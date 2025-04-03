تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن "هجوم ضخم" على إيران

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لهجوم ضخم على إيران لتدمير قدراتها النووية.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لصحيفة ذا صن إن القوات الإسرائيلية تعمل منذ أشهر لتمهيد الطريق لهجوم كبير على إيران. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير في محادثة مع الصحيفة البريطانية: "كان ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني منذ وقت طويل. من وجهة نظر إسرائيل، مع وجود ترامب في البيت الأبيض، هذه هي اللحظة المثالية للتعامل مع إيران. لن تكون هناك فرصة أفضل".

وقالت مصادر في إسرائيل لصحيفة ذا صن إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان الآن لهجوم على إيران لتدمير التهديد الذي تمثله قدراتها النووية بشكل نهائي. وحذر مسؤول دبلوماسي إسرائيلي في حديث مع الصحيفة من ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل تعديل البرنامج النووي.

أعلنت قناة "العربية" اليوم، بحسب مسؤولين، أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيتم خلال الأسابيع المقبلة. وردا على ذلك، أكد نائب المسؤول السياسي في الحرس الثوري الإيراني، أن رد إيران في حال وقوع هجوم أو آخر على طهران سيفتح فصلا جديدا في المنطقة وفي العالم.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، إبراهيم عزيزي، "لقد تعلمنا في مدرسة الإسلام والثورة الإسلامية - ألا نبدأ الحرب، بل أن نتعامل معها بصبر. لكننا سنسحق عظام أي شخص يهاجم إيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة تزيد قواتها في الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مصادر رسمية في البنتاغون قالت للصحيفة إن الغرض من القوات الإضافية هو تعزيز الحملة الأمريكية في اليمن وردع إيران. ومع ذلك، فقد أفيد أن التحضير ليس تحضيرا لهجوم ضد إيران في المستقبل القريب.