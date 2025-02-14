حركة حماس: "من المتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع الأسبوع الوشيك"

أكد القيادي في حماس طاهر النونو لفرانس برس، مساء اليوم الجمعة، على أن "الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع الوشيك"، موضحاً أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".وقال طاهر النونو إن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة".

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها ستفرج، غدا السبت، عن الرهائن الإسرائيليين: يائير هورن والأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل حن والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل".وتابعت "من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلا ومحتجزا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل".

وجاء الإعلان عن أسماء الرهائن بعد غموض استمر لأيام حول مدى صمود المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر 42 يوما، وفي أعقاب جهود مكثفة من الوسطاء المصريين والقطريين من أجل إنقاذ الاتفاق الذي أُبرم الشهر المنصرم بدعم من الولايات المتحدة.

وأفضى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه يوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما إلى الإفراج عن 16 أسيرا إسرائيليا مقابل 765 معتقلا فلسطينيا.