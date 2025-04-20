رغم تصريحات قاسم :هل هناك بوادر للحوار على نزع سلاح حزب الله؟

قالت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية صباح اليوم (الأحد)، إن الرئاسة واثقة من موافقة حزب الله على الحوار بشأن نزع سلاح التنظيم، رغم التهديدات التي سمعت في الأيام الأخيرة من شخصيات بارزة في التنظيم.

وبحسب المصادر فإن تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم متناقضة: "لم يهدد أحد بنزع سلاح حزب الله بالقوة، كل القضايا ستحل بالحوار، والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نفسه أبدى استعداده للقيام بذلك، لكنه طالب بعدم ممارسة أي ضغوط على المنظمة في هذا الوقت".

وأكدت المصادر أن الحكومة اللبنانية مستمرة في تنفيذ قرارات الحكومة التي تقضي بأن يكون السلاح حصراً بيد الدولة، وأن الجيش اللبناني سينتشر في كل أنحاء البلاد.

هذا الموقف يتناقض مع تصريحات قاسم قبل يومين، والتي قال فيها صراحةً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله أو سلاح المقاومة. نزع حزب الله - احذفوه من قاموسكم. هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا، هذا السلاح هو الذي حرر بلدنا".

وأضاف قاسم "سنقاتل ضد كل من يعتدي على المقاومة، وضد كل من يعمل على نزع السلاح، كما وقفنا ضد إسرائيل"، محذراً من أن "هناك جهداً إعلامياً ضخماً لتقديم سلاح حزب الله على أنه المشكلة الأكبر في لبنان".

وفي كلمته، تناول قاسم أيضًا دعوات نزع سلاح حزب الله بالقوة: "هل تعرفون ماذا يعني نزع سلاح حزب الله بالقوة؟ أنتم تقدمون خدمة مجانية لإسرائيل التي استقدمت كل قواتها وكل إمكانياتها وحشدت أمريكا وأوروبا خلفها، ولم تأخذ سلاحًا واحدًا".

وحذر قاسم :"هذه أيضًا حرب داخلية تريدون إشعالها بين حزب الله والجيش. بيننا وبين الجيش تفاهم، ونحن في خندق واحد ضد إسرائيل. هل تريدون إشعال حرب بيننا؟ وأنتم من تريدون بناء دولة؟ هذه حرب أخوة لن تقع".

في إشارة إلى التوترات الحالية مع إسرائيل، قال قاسم: "من قال إننا سنصبر حتى تحقق إسرائيل ولو بعض أهدافها؟ إسرائيل تهاجم نقطة واحدة، شخصًا واحدًا، مكانًا واحدًا في كل مرة. لماذا؟ لأنها تُجري الحسابات. صحيح أننا صبورون، ولكن صبورون بحكمة".