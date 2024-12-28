الجيش الإسرائيلي تجاهل شهادة رهينة تم إنقاذه قبل أيام من قتل ستة رهائن

فشل الجيش الإسرائيلي في التصرف بناءً على بلاغ قدمه رهينة تم إنقاذه شهد بأن رهينة أنثى محتجزة على مقربة من المكان الذي عُثر عليه فيه، قبل يومين من مقتل ستة رهائن إسرائيليين في نفق في رفح في وقت سابق من هذا العام.

قال كايد فرحان في إفاداته مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(الشاباك) إنه سمع امرأة تتحدث العبرية بالقرب من موقعه في غزة حيث عثر عليه جنود إسرائيليون، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية(12). ومع ذلك، يُفهم أن المؤسسة الأمنية لم تعتبر شهادته ذات مصداقية ولم تتخذ أي خطوات أخرى للتحقيق فيها.

تم إنقاذ كايد فرحان في 27 أغسطس/آب المنصرم؛ وبعد يومين، أعدم خاطفوهم الرهائن إيدن يروشالمي، وهيرش جولدبرج بولين، وأوري دانينو، وأليكس لوبانوف، وكارمل غات، وألموغ ساروسي في نفق قريب. وقد تم العثور على جثثهم في 31 أغسطس/آب. وتشير نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي في مقتل الرهائن إلى أن كايد فرحان لم يتمكن من تقديم أي معلومات عن الرهائن في المنطقة.