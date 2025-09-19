تطالب بضمانات واضحة: ألمانيا تعلق مساعدات بقيمة 30 مليون يورو للسلطة الفلسطينية خوفا من استخدامها ضد إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أعلن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري المحافظ وحليف المستشار فريدريش ميرز في ألمانيا، عن "تعليق مساعدات بقيمة 30 مليون يورو للسلطة الفلسطينية خوفا من استخدامها ضد إسرائيل، مطالبًا بضمانات واضحة بشأن استخدام هذه الأموال.

وهذا ما خلق توترا سياسيا في الائتلافَ الألماني بشأن 30 مليون يورو من المساعدات المالية المُتعهّد بها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وصرح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب ألكسندر هوفمان، ، لصحيفة بيلد بأن "المساعدات الإنسانية مهمة، ولكن يجب توضيح المشاريع التي ستُستخدم فيها الأموال قبل صرفها". وأصرّ على "استبعاد أي مشروع قد يُعرّض أمن إسرائيل للخطر".

وكان من المقرر استخدام هذه المساعدة، التي أعلنت عنها وزيرة التنمية ريم علا بالي رادوفان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الشهر الماضي، لدفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، عبر آلية يُديرها الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لبرلين، تهدف هذه المساعدة إلى تخفيف الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، والتي تفاقمت منذ أن أوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب على البضائع إليها، ردًا على نظام تعويض الأسرى وعائلات الإرهابيين. وسعى المتحدث باسم المستشارة، سيباستيان هيل، إلى طمأنة الجميع، حيث صرح بأن الائتلاف لديه "موقف مشترك" وسيتم التوصل إلى اتفاق.