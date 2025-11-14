اليونيفيل تتهم إسرائيل بالتعدي على الأراضي اللبنانية، وتدعوها إلى "الاحترام الكامل للخط الأزرق"

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الجمعة، على أن "إسرائيل شيدت عدة أجزاء من جدار خرساني متعديًا على الأراضي اللبنانية، منتهكةً بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسيادة لبنان"، في ما نفى الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، قائلا"لا صحة لما ورد في بيان يونيفيل بشأن بناء جدار داخل لبنان"

ووفقًا لبيان صدر، اليوم الجمعة، أجرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحقيقًا في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بشأن جدار أقامته قوات الجيش الإسرائيلية جنوب غرب يارون، وأكد تحليلهم أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير قابلة للوصول من قبل السكان المحليين. وأحالت اليونيفيل نتائجها على الفور إلى الجيش الإسرائيلي وطالبته بإزالة الجدار.

وتدعو اليونيفيل مجددًا القوات الإسرائيلية إلى "الاحترام الكامل للخط الأزرق" والانسحاب الفوري من المناطق المتضررة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لاحظ جنود الأمم المتحدة المزيد من أعمال البناء في المنطقة نفسها، وكشف مسح ثانٍ أن جزءًا آخر من الجدار، هذه المرة جنوب شرق يارون، تجاوز أيضًا الحدود التي تعترف بها الأمم المتحدة. وتشير اليونيفيل إلى أنها ستبلغ "الجيش الإسرائيلي رسميًا بهذه الانتهاكات الجديدة".

في المقابل، يقع جدار شُيّد حديثًا بين عيترون ومارون الراس جنوب الخط الأزرق، وبالتالي داخل الأراضي الإسرائيلية. وتؤكد بعثة الأمم المتحدة أن أي وجود أو بناء عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية يُشكّل انتهاكًا مباشرًا للقرار 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتطالب بانسحاب إسرائيل من جميع المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق.