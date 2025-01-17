موظف في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعترف بتسريب خطط إسرائيلية سرية لمهاجمة إيران

أقر موظف في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، متهم بتسريب خطط إسرائيلية سرية لمهاجمة إيران، تتعلق بإخفاء ونقل معلومات الدفاع الوطني عمدًا، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية.

وأقر عاصف ويليام رحمن، الذي عمل في وكالة الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2016، بأنه قام بتنزيل وطباعة وتوزيع معلومات سرية بشكل غير قانوني في مناسبات متعددة، بما في ذلك عدة مرات في عام 2024.

وفي ربيع عام 2024، طبع خمس وثائق مصنفة على أنها سرية وسرية للغاية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وأخذها إلى المنزل، وفقًا لسجلات المحكمة في القضية. ثم أعاد إنتاجها وتعديلها ومشاركتها مع أشخاص غير مؤهلين قانونًا لتلقيها. ولإخفاء سلوكه، حذف رحمن نشاطه من أجهزته الإلكترونية، وأعاد السجلات إلى العمل وقام بتقطيعها.

وفي المرة الثانية، في خريف عام 2024، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها سرية للغاية، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين، ثم في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، طبع وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي، حسبما ذكرت سجلات المحكمة.

وظهرت هذه الوثائق، التي تضمنت خططًا من جانب إسرائيل لضرب إيران، لاحقًا على الإنترنت بعد أن نشرها حساب "تيليغرام" مؤيد لإيران يسمى "ميدل إيست سبكتيتور".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي، قد ألقى القبض في منصتف نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، القبض على أمريكي سرب معلومات سرية لتقييم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمزفقد اتهم رحمن بتسريب معلومات سرية لتقييم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران قبل الضربة الانتقامية في أواخر الشهر المنصرم.