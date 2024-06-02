تقرير : مصر تطالب إسرائيل بانسحاب غير مشروط من معبر رفح

كشفت مصادر خاصة لموقع "العربية"، اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن ورقة مصرية تضمنت مقترحات بشأن هذا المعبر الهام, مشيرة إلى أن القاهرة تسعى للحصول على تعهدات لإعادة فتح المعبر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني من دون قيود على دخول المساعدات.

وقالت المصادر إلى أن مصر ستقدم للجانب الأميركي الورقة التي تتضمن مطالبها, مضيفة أن المقترح المصري تضمن انسحابا إسرائيليا غير مشروط من كامل المعبر، وما حوله، ثم تشغيله بواسطة عناصر فلسطينية.

وشمل المقترح المصري أيضا تشديدا على ضرورة إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، مع وضع حلول سريعة لتمريرها وآليات.

كذلك طالب المقترح بإنهاء أي تواجد إسرائيلي ومنع تل أبيب من التدخل في أي أمور خاصة بالمعبر أو التنسيقات.

وأضاف مصدر رفيع المستوى أن القاهرة أكدت لكافة الأطراف على موقفها الثابت بعدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

وتابع وقال أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة في غزة في ضوء مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير.