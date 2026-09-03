مقاتلات كرديات في سوريا يواجهن مستقبلًا غامضًا.. "نحن ندافع عن أنفسنا"

في أعقاب الدمج الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها الأكراد، في الجيش السوري، وجدت عضوات وحدات حماية المرأة (YPJ) أنفسهن في حالة من عدم اليقين، غير متأكدات مما إذا كان سيسمح لهن بالانضمام إلى الجيش السوري مثل الرجال أو إذا كن سيُسرّحن بشكل كامل.

أصبحت وحدات حماية المرأة (YPJ) واحدة من الرموز الدائمة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث ضمت المقاتلات النساء الوحيدات في الشرق الأوسط عدا إسرائيل. بالنسبة لهن، كان هذا انتصارًا تحقق بعد جهد كبير، وأكسبهن شهرة ليس فقط في مجتمعاتهن المحلية، بل على مستوى العالم أيضًا.

الحكومة السورية الجديدة أكثر تحفظاً اجتماعياً بشكل ملحوظ من قوات سوريا الديمقراطية، وبينما شمل الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية دمجاً كاملاً للقوات الكردية في الجيش السوري، يبقى مصير المقاتلات الإناث غير واضح.

لا يوجد حالياً أي عناصر نسائية في وزارة الدفاع السورية الجديدة، ولا يبدو أن هناك خططاً للسماح بتشكيل وحدة نسائية.

قالت وزارة الداخلية السورية لوسائل إعلام كردية إنها ترحب بدمج وحدات حماية المرأة (YPJ) في وزارة الداخلية. وذكر المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لقناة روداو أن الوزارة "ستستفيد من خبراتهم"، وأن الانضمام ليس مرتبطًا بمنطقة جغرافية معينة داخل سوريا، قائلاً: "من حق أي سوري أن يخدم في أي جزء من سوريا".

ردت وحدات حماية المرأة (YPJ) على هذه التصريحات، قائلة إنه "يمكن دمجها كقوة متميزة ومنظمة ضمن هيكلية وزارة الداخلية."

قالت نساء من الوحدة لوكالة رويترز إنهن لا يستمددن قوتهن من الدولة بل من بعضهن البعض، حيث أوضحت قائدة وحدة وحدات حماية المرأة بينابر باران (31 عامًا): "حتى اليوم، لم ننتظر يومًا أن يدافع أحد عنا. نحن، كامرأة، دافعنا عن أنفسنا".