رئيس السلطة الفلسطينية يعلن مهام الحكومة الجديدة ومحمد مصطفى يؤدي اليمين أمامه

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مهام الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، أمس الأحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ولديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون.

ومن بين مهام الحكومة التي أعلنها عباس القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني وتوحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

وأكد عباس أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وهي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.

وفي نفس السياق، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الأحد، اليمين الدستورية في رام الله أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية عقب أداء اليمين الدستورية، "نواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس"، مضيفا "هدفنا السياسي هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة".

من جهته، قال مصطفى إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".