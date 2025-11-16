تحرك عسكري مفاجئ في اللاذقية.. وتقارير عن هجوم مسلح على مقهى في ريف حمص

شهدت محافظة اللاذقية اليوم تحركًا عسكريًا لافتًا، حيث خرج رتل ضخم يضم عشرات الآليات التابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق من منطقة ميناء البيضا المعروف بـ"الشاطئ الأزرق"، متجهًا نحو مدينة اللاذقية.

ووفقًا لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ضمّ الرتل شاحنات وآليات إطفاء، إضافة إلى آليات محمّلة بالعتاد العسكري، وسار على الطريق الساحلي وسط استنفار أمني في محيط الميناء. كما أفادت المصادر بأن عددًا محدودًا من العناصر بقي داخل الميناء بعد خروج الرتل، فيما لم تُعرف بعد أسباب هذا التحرك المفاجئ أو وجهته النهائية.

https://x.com/i/web/status/1989696703608361176 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي سياق أمني آخر، أفادت تقارير إعلامية عن هجوم استهدف مقهى في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي. قناة Syria TV ذكرت أن «مسلحين مجهولين» هاجموا المقهى، بينما نقلت قناة الميادين أن المسلحين ينتمون إلى أجهزة الأمن العام التابعة للنظام السوري. وأسفر الهجوم، بحسب هذه التقارير، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن الحادثين.