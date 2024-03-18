الجيش الأردني يؤكد رصد "تحركات جوية مشبوهة" قرب الحدود السورية

أعلن للجيش الأردني عن تحرك طائرات سلاح الجو استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان إن "ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وأكد البيان أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وتابع البيان: "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".

وفي نفس السياق، نقلت رويترز عن شهود قولهم إن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.