أمني إسرائيلي :"يوجد تنسيق كامل بين السلطة وإسرائيل في جميع المحافظات"

على ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية إضعاف السلطة الفلسطينية وإمكانية أن تؤدي هذه المحاولات إلى انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أكد ألون أفياتار-منسق الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقا، أنه "يوجد تنسيق كامل بين السلطة وإسرائيل في جميع المحافظات" لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات افياتار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي والذي أكد :"وجود علاقات مباشرة وتنسيق تكتيكي وأمني ومدني بين المستويات على الأرض في كل محافظات الضفة، تحت الطاولة وبشكل مكشوف ، هناك عمل مشترك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على المستوى الميداني كذلك يوجد تنسيق أمني بين الجانبين" وأشار إلى أن "إسرائيل تكثف نشاطاتها في المناطق التي لا تتواجد بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بغرض فرض الأمن والاستقرار"

