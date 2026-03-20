الجيش الإسرائيلي يُقصي رئيس المخابرات التابعة لقوات الباسيج في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل إسماعيل أحمدي، رئيس جهاز المخابرات التابع لقوات الباسيج، في غارة جوية مطلع هذا الأسبوع في قلب طهران. مشيرا إلى أن "العملية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، استهدفت قيادة هذه القوة شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أسفر الهجوم أيضًا عن مقتل قائد الباسيج غلام رضا سليماني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين. لعب إسماعيل أحمدي دورًا محوريًا في تخطيط وتنفيذ هجمات نفذتها المنظمة، وشارك في حفظ النظام العام ودعم قيم النظام الإيراني. وتتهمه السلطات الإسرائيلية أيضًا بلعب دور رئيسي في قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، لا سيما من خلال استخدام العنف والاعتقالات الجماعية والإجراءات القسرية ضد المدنيين.

وتُعد هذه العملية جزءًا من حملة أوسع تستهدف أجهزة الأمن الإيرانية. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن تصفية هؤلاء المسؤولين، إلى جانب عشرات القادة الآخرين في عمليات حديثة، تُمثل ضربة قوية لتسلسل قيادة النظام. أعلنت إسرائيل أنها ستواصل إجراءاتها ضد القادة الذين تعتبرهم متورطين في أنشطة عدائية.