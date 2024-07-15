تقرير: المجموعات المسلحة العراقية الموالية تهدد السعودية بسبب دعم إسرائيل

أفاد تقرير لبناني، بأن الجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تنشط في العراق، تلمح اليوم (الاثنين) إلى أنشطة ضد السعودية بسبب المساعدات التي تنقلها إلى إسرائيل. كما ترغب الولايات المتحدة البحث مع الحكومة العراقية خطورة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، خاصة في ظل نيتها المشاركة في الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقال فراس الياسر، عضو المكتب السياسي لجماعة النجباء الموالية لإيران العاملة في العراق، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم، إن المجموعات الموالية لإيران ركزت في الآونة الأخيرة على السعودية وخاصة في القضايا التي تمس السعودية - وذلك لأنه تم الحصول على معلومات خلال الحرب الحالية عن حجم المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من السعوديين، على الرغم من محاولات فرض حصار على إسرائيل من قبل الجماعات المسلحة والحوثيين.

إضافة لذلك، قالت الجماعات المسلحة للصحيفة اللبنانية، إن زيارات وفود رفيعة المستوى من العراق إلى الولايات المتحدة بشأن المفاوضات حول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من العراق، هي مضيعة للوقت، لأن الولايات المتحدة لا تريد مغادرة العراق. وشددت المصادر على أن الجماعات المسلحة تنوي استئناف العمليات ضد قواعد أمريكية.

كما تزعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران أن لديهم معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بأنها لا تريد الانسحاب من قواعدها العسكرية في العراق، وذلك ما دام هناك خطر من الجماعات المسلحة على وجه الخصوص بعد العمليات المشتركة للجماعات المسلحة مع الحوثيين وتهديدهم للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل.