تقرير: الجيش المصري مستعد لإدخال قوات الى غزة لأداء هذه المهمة المحددة

نقل موقع "رأي اليوم" عن مستشارين بارزين في الحكومة المصرية أن القاهرة أبلغت، قبل أسابيع، الأطراف المعنية والوسطاء استعداد الجيش المصري لإدخال قوات مؤهلة إلى قطاع غزة، لتولي مهمة جمع واستلام سلاح فصائل المقاومة، بما في ذلك حركة حماس، في حال موافقة الحركة على هذا الطرح.

وبحسب ما أورده الموقع، أشارت مشاورات أولية إلى أن حركة حماس، وعند الوصول إلى استحقاق ملف تسليم السلاح، تفضّل أن يتم ذلك في إطار اتفاق مع دولة إسلامية، وليس عبر قوات تابعة للأمم المتحدة أو قوات أمنية تنشأ عن تسليم الإدارة المدنية للجنة تكنوقراط أهلية.

وذكر التقرير أن الجانب المصري أبدى استعدادًا لإدخال قوات ذات مهمة محددة ومقيدة، تتولى حصريًا ملف جمع السلاح، وذلك برعاية أممية ودولية، ضمن ترتيبات سياسية وأمنية يجري بحثها مع الوسطاء والأطراف المعنية.

في المقابل، أشارت "رأي اليوم" إلى أن الاعتراض الأبرز جاء من الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض بشكل قاطع أي وجود عسكري مصري أو تركي داخل قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو ضمن إطار قوة دولية أو أممية، وهي الفكرة التي سبق أن أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياق ترتيبات ما بعد الحرب.