ماكرون بشأن إيران: "لقد ارتكبنا هذا الخطأ من قبل بقصف دولة عدة مرات"

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أجرى اليوم (الأربعاء) مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، وتطرق إلى قضية النووي الإيراني وتغيير النظام في إيران. وقال: "الضمان بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي هو مسألة مهمة جداً بالنسبة لنا جميعًا؛ ولذلك، من وجهة نظري، هذا هو الهدف الرئيسي. لا أعتقد أن تنفيذ تغيير النظام من خلال قصف دولة هو خطوة عملية، وبرأيي هذه ليست خيارًا جيدًا، لأن ذلك لا ينجح، وقد ارتكبنا هذا الخطأ عدة مرات في العقود الأخيرة".

كما سُئل أيضًا عن تدخل عسكري فرنسي لفتح مضيق هرمز، فأجاب: "لست مهتماً بالدخول في مواجهة مع أي دولة، لكننا مستعدون لأن نكون أكثر انخراطًا لحماية قدرات معينة ستُمكّن هذا العبور، بالتأكيد."

نذكّر أن ماكرون كان من بين سلسلة القادة الذين ألقوا خطابات أمس في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث، من بين أمور أخرى، عن الحرب في قطاع غزة والقضية الفلسطينية – وأثار عاصفة عندما ادعى أن "حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية".

وقال ماكرون :"فقط انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، يومًا بعد يوم نشهد انتهاكات. وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط أبدًا في الضفة الغربية. ما نحتاجه هو احترام الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في الوجود. هذا شرط أساسي لأمن الشعب في إسرائيل، اليوم وفي المستقبل".

عن قطاع غزة قال ماكرون: "قبل عام في هذه القاعة تحديداً، اعترفت عدة عشرات من الدول بفلسطين. أنا أفهم أن بعضها كان متشائماً جداً. لقد اعترفتم بذلك على الورق. انظروا إلى الواقع على الأرض، لكن ما قيمة مصداقيتنا إذا بقينا عديمي الفعل حيال غزة؟ هناك من يدعي أن السلام قد تحقق، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى فتح مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية. هذا يثير العار".

كما ذكر الرئيس الفرنسي لبنان قائلاً: "فقط لبنان ذو السيادة الكاملة سيكون قادراً على نزع سلاح حزب الله وإعادة الأمن لجميع المواطنين اللبنانيين وجيرانهم. حقوقهم الأساسية تُنتهك مجدداً."