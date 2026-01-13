عاصفة قوية تضرب إسرائيل: فيضانات، إغلاق طرق رئيسية ومصرع سيدة في القدس

شهدت مناطق واسعة من البلاد، فجر اليوم الثلاثاء، أمطارًا غزيرة مع بداية منخفض جوي جديد، ما أدى إلى فيضانات، إغلاق طرق رئيسية، ووقوع إصابات، إضافة إلى وفاة سيدة في القدس الشرقية.

وسُجلت أعلى كميات الأمطار في مجدل شمس في مرتفعات الجولان، حيث بلغت نحو 60 ملم، فيما هطلت 41 ملم في القدس، و27 ملم في حيفا، و22 ملم في تل أبيب. كما غُطي جبل الشيخ بنحو 15 سم من الثلوج، على أن يُفتح الموقع أمام الزوار يوم الخميس، بينما وثّق مواطنون تساقط الثلوج في بلدات بمنطقة القدس.

وأدت الفيضانات في الجنوب إلى إغلاق شارع 90 جنوبي عين جدي، وشارع 463 عند مفترق البريد، ولاحقًا أُغلق جزء من شارع 4 في جنوب البلاد.

وفي القدس الشرقية، توفيت سيدة (50 عامًا) من مخيم شعفاط بعد إصابتها داخل منزلها الذي غمرته المياه، حيث نُقلت بحالة حرجة إلى مستشفى هداسا، قبل أن يُعلن عن وفاتها.

وفي أبو غوش، جرى إنقاذ رجل وامرأة من سيارة حاصرتها المياه دون إصابات، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص من مركبة غارقة في كريات ملاخي. كما علِق ثلاثة أشخاص على سطح سيارة في وادي عنابة المغمور بالمياه، وتعمل طواقم الإنقاذ على الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الطيران “إير حيفا” إلغاء رحلاتها من مطار المدينة بسبب الأحوال الجوية.

وتشير التقديرات إلى استمرار العاصفة خلال اليومين المقبلين مع ضعف تدريجي في شدة الأمطار بدءًا من ساعات بعد الظهر، فيما يُتوقع هطول أمطار محلية يوم الأربعاء، خاصة في وسط وشمال البلاد.

وكانت رياح قوية قد هبت مساء الاثنين، متسببة بأضرار مادية وإصابات طفيفة، من بينها انهيار جدار في ريشون لتسيون وسقوط أشجار في عدة مدن، دون تسجيل إصابات خطيرة.