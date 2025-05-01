إغلاق عدة مفارق مركزية شمال إسرائيل بعد خروج مظاهرات للمواطنين الدروز

شارك آلاف من المواطنين الدروز في إسرائيل باحتجاجات غاضبة في عدد من المفترقات شمال إسرائيل احتجاجات على الاحداث العنيفة في سوريا بحق الدروز، حيث قتل العشرات خلال هذه الأحداث في اليومين الماضيين.

ويشار إلى أن عدد من المفترقات والشوارع المركزية أغلقت بينها شارع 6 وهو أحد أهم الشوارع المركزية في إسرائيل، حيث اغلق من الجانبين بسبب هذه المظاهرات الغاضبة، التي أشعل المتظاهرون بها الإطارات.

وعبر المحتجون عن غضبهم بأن إسرائيل لا تبذل جهدا كافيا لوقف المنظمات الجهادية في سوريا من الاعتداء على الدروز. ومن المخطط أن تنطلق غدا احتجاجات، من المزمع أن تكون غير مسبوقة.

وعلى صعيد متصل أحضر الجيش الإسرائيلي اليوم مصابات درزيا سابعا لتلقي العلاج في إسرائيل، وهو المصاب السابع الذي يدخل البلاد منذ يومين.

هذا وهدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري مجددا اليوم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقال في بيان "إنه في حال لم تتوقف الاعتداءات بحق الدروز في سوريا -سنرد بصورة شديدة" وأضاف كاتس وقال إنه "خلال الاجتماع مع نتنياهو أمس ، أصدرت تعليمات الى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات تحذيرية ضد الجهات المتطرفة، ونقلت رسالة واضحة الى النظام السوري والمسؤول عن منع الاعتداءات" وأضاف :"ملتزمون بحماية الدروز ونتابع حاليا التطورات".