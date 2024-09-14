وزير الخارجية الإسرائيلي "يتهم" جوزيب بوريل بمعاداة السامية

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهامات خطيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويأتي ذلك أعقاب انتقادات السيد بوريل بشأن الغارة الإسرائيلية في غزة على مدرسة تحولت إلى "ملجأ".

ورداً على ذلك، وصف كاتس بوريل بأنه “معاد للسامية وناقد لإسرائيل”، واتهمه بمحاولة فرض عقوبات ضد إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم.

وشدد الوزير الإسرائيلي على التمييز بين "النقد المشروع" وما يعتبره "حملة معادية للسامية وكراهية" يقودها السيد بوريل. ويؤكد الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أن الغارة استهدفت "إرهابيين" يعملون في المدرسة، زاعمًا أنه اتخذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.