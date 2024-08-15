نشر أول: خوفاً من رد فعل انتقامي من إيران وحزب الله – تعزيز الإجراءات الأمنية للوفد الإسرائيلي للمحادثات في قطر

مستوى الأمان لكبار المسؤولين في نظام الأمن الذين يتواجدون اليوم (الخميس) في قمة تعقد في الدوحة ، عاصمة قطر ، هو من بين أعلى المستويات المعروفة في قمة من هذا النوع، حسبما ذكره يوسي يهوشوع ، المعلق العسكري لـ i24NEWS، يديعوت أحرونوت و-YNET في "النشرة الرئيسية".

في الدوحة، يعتبر المستوى الأمني لكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية من أعلى المستويات التي عرفت في قمة كهذه، وذلك بسبب المخاوف من الانتقام الإيراني، فقد يكون بالنسبة لهم العين بالعين، أو عملية مشتركة مع حزب الله الذي فقد رئيس أركانه، الموساد المسؤول عن الحدث، إلى جانب جهاز الشاباك، رافقته أقصى حراسة أمنية غير مسبوقة، وكان الأمر واضحا كفاية.

ولا يزال حزب الله يبحث عن الرد، بغض النظر عن النجاح أو الفشل في الدوحة. الأمر لا يقتصر على أن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي مثل هغاري يقدم إحاطة اليوم. المفهوم هو أن الرد من وجهة نظر حزب الله قد يكون بعد أيام قليلة من القمة. وما الذي سيبحث عنه حزب الله؟ أو القاعدة العسكرية الكبيرة، كما نشرنا هذا الأسبوع، أو شخصية كبيرة، يمكن أن تكون أي مسؤول أمني كبير أو سابق.

في الأيام الأخيرة، تمت إحاطة أعضاء في المؤسسة الأمنية مسؤولين كبارا سابقين وحذروهم من احتمال حدوث أذى واستهداف لهم، وتم تأمين بعضهم، وتلقوا تعليمات بكيفية التصرف في إسرائيل والخارج.

حزب الله يتطلع إلى الرد العين بالعين أو ضرب إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي، لذا فإن حالة التأهب عالية جداً. الإيرانيون سيتخذون القرار بعد ذلك، ومن الممكن أن ينتظروا ليروا ماذا سيكون العمل الانتقامي لحزب الله،لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سوف يرد.