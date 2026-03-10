أين اختفى إسماعيل قاآني؟ لغز قائد فيلق القدس يثير عاصفة من الشائعات

تزايدت التساؤلات حول مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، في ظل غيابه عن المشهد العام وانتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال اعتقاله أو حتى إعدامه بسبب شبهات بالتعاون مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن تكهنات متداولة في الشرق الأوسط تشير إلى أن قاآني قد يكون قيد الإقامة الجبرية أو خضع لتحقيق من قبل أجهزة الأمن الداخلي التابعة للحرس الثوري، بعد نجاته المتكررة من عمليات استهداف طالت قيادات إيرانية بارزة.

ويأتي تصاعد هذه الشائعات بعدما نجا قاآني من الضربة التي استهدفت القيادة الإيرانية في بداية الحرب، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. كما عززت ظهوره العلني المحدود في مناسبات سابقة – بعد تداول أنباء عن مقتله – الغموض المحيط بمصيره.

قاآني (68 عاماً) تولى قيادة فيلق القدس عام 2020 خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد. وخلال السنوات الماضية أشرف على شبكة من العمليات الخارجية للحرس الثوري، بما في ذلك دعم وتدريب جماعات مسلحة حليفة لإيران في المنطقة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن اسمه لم يظهر ضمن قوائم الشخصيات الإيرانية التي يُعتقد أن إسرائيل تستهدفها، في حين نفى حساب باللغة الفارسية على منصة إكس – يُعتقد أنه مرتبط بالموساد – العام الماضي مزاعم عمله لصالح إسرائيل.

وفي تعليق نقلته "التلغراف"، قال مصدر إسرائيلي مطلع على الشأن الاستخباراتي إن الحقيقة حول مصير قاآني غير واضحة، مضيفاً أن بعض الشائعات قد تكون جزءاً من حرب نفسية تستهدف تقويض موقعه داخل الحرس الثوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن اختراقات استخباراتية إسرائيلية لمنظومات أمنية داخل إيران، من بينها إمكانية الوصول إلى كاميرات المراقبة المرورية في طهران خلال عمليات استهدفت قيادات إيرانية.

ويبقى مصير قاآني حتى الآن غامضاً، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من طهران بشأن وضعه أو موقعه الحالي.