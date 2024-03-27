الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبيات جديدة على شخصين وثلاث كيانات ممولين لحركة حماس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها فرضت، بالتنسيق مع بريطانيا، "عقوبات على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة حماس"، وبدورها فرضت بريطانيا اليوم الأربعاء، "عقوبات على شخصين(هما أسامة سلطانة ومصطفى عياش) مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حركة حماس، وذلك بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية".

وبحسب بريطانيا والولايات المتحدة "أسامة سلطانة ومصطفى عياش متهمان بتقديم الدعم المالي لشبكة اتصالات مرتبطة بحركة حماس" وهذه الشبكة التي تضم بشكل خاص قناة “غزة الآن”، تعمل على الترويج للإرهاب"

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن سلطانة وعياش نظما جمع الأموال بالتنسيق مع حماس، مما أدى الآن إلى تجميد كامل لأصولهما. وأكدت الخزانة مجددا في بيان لها "تصميم المملكة المتحدة وحلفائها على تجفيف مصادر تمويل حماس والجهاد الإسلامي وأي كيان آخر يدعم الأنشطة الإرهابية، التي ينظر إليها على أنها عقبة أمام السلام الدائم في الشرق الأوسط"

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، قد أعلنتا في 13 ديسمبر/كانون الأول من عام 2023 عن جولة رابعة من العقوبات تستهدف أفرادًا في تركيا ومواقع أخرى مرتبطة بحركة حماس. وتركز العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ثمانية أفراد متورطين في إدامة أجندة حماس من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، يقول بريان نيلسون إن حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رفيعي المستوى وفروع تابعة تستغل السلطات القضائية التي تبدو متساهلة لتوجيه حملات جمع التبرعات وتوجيه العائدات غير المشروعة لدعم الأنشطة في غزة.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، يوجد العديد منهم في تركيا، بما في ذلك هارون منصور يعقوب ناصر الدين، الذي تم تحديده كأحد العناصر المالية الرئيسية لحركة حماس.

وكان ناصر الدين متورطا في شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال من تركيا وغزة إلى مركز قيادة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وتزعم وزارة الخزانة أنه لعب دورًا في دعم أنشطة حماس لتأجيج الاضطرابات في الضفة الغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا في العمليات الأمنية يتصدرها نشطاء موالون لحركة حماس، وتواصل القوات الأمنية الإسرائيلية إحباطها لمنع ما يؤمل فلسطينيا أن يصير إلى "توحيد الساحات" في خضم حرب تتواصل منذ 68 يوما ضد حماس في قطاع غزة.