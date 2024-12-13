مصدر لـ i24NEWS :"الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني"

خلقت النجاحات العسكرية الإسرائيلية في سوريا في الأيام الأخيرة وضعا استراتيجيا جديدا، وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها i24NEWS، فإن "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني"، وهو ما نوقش على نطاق واسع خلال اللقاء الأخير مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وتشير مصادر أمنية إلى أن المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحا، مما يوفر لإسرائيل خيارات عملياتية موسعة. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن إيران وافقت على سيطرة أكبر على منشأتها النووية في فوردو، وهي علامة محتملة على موقف أكثر عرضة للخطر.

وفي السياق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس جديا اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني، بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل" وبحسب الصحيفة، فإن "ترامب ومستشاريه يدرسون إما توجيه ضربة أمريكية استباقية أو الدعم النشط لعملية إسرائيلية ضد منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، مع احتمال المشاركة المباشرة في بعض المهام". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بعث، أمس الخميس، برسالة هامة إلى الشعب الإيراني، عدد فيها النجاحات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني المتداعي وعشرات المليارات التي خسرتها طهران. وقال: "سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه إيران، وأنا مقتنع بأن ذلك سيحدث في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس".

وفي السياق يعتقد مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن "إيران في أضعف موقف لها تاريخيا، لقد تفكك محور المقاومة إلى حد كبير، وداخل إيران نفسها، يشعر السكان بالخيانة". ويشير المحللون إلى أن "الإيرانيين يخشون من هجوم إسرائيلي، ويفسرون وقف إطلاق النار في لبنان على أنه خطوة لتحرير الموارد اللازمة لعملية ما"، لكن المصادر تؤكد أن "إسرائيل لا تفكر في اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، مشددة على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين الحليفين في هذه القضية الحساسة"