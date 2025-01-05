صرح مسؤول أمني إسرائيلي خلال حديث مع صحيفة التلغراف البريطانية، "إن الحوثيين سيجدون صعوبة بالانتعاش مجددا في حال اغتيال زعيمهم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة" مشددا على أن "التنظيم ينتج أسلحته ولا يعتمد فقط على الإمدادات الإيرانية".

وقال المسؤول"إن نظام الحوثيين برمته هو قبيلة شيعية واحدة تعتمد على زعيمها المصاب بجنون العظمة، وإذا قامت إسرائيل وحلفاؤها باغتيال عبد الملك وإخوته، فإن النظام بأكمله سوف ينهار، إنه مركز القبيلة والعملية بأكملها"

وقال المصدر إن محاولة اغتيال قد تحدث إذا استمرت الجماعة في مهاجمة البلدات والمدن الإسرائيلية.

واعترف مصدر استخباراتي إسرائيلي منفصل بأن الحوثيين :"فاجأوا إسرائيل وهي غير مستعدة استخباراتيا، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان الحوثيون قادرين على مواصلة حملتهم بقوة".

وتابع "لا يمتلكون قدرة حزب الله، لكن لا يزال لديهم إنتاجهم الخاص. لقد تعرض بعضها للضربات الجوية الأمريكية البريطانية، ولكن ليس كلها، وهي منتشرة في جميع أنحاء اليمن، لذا ليس من السهل تحديد موقعها أو التعامل معها لأنها ليست في مكان واحد. لكنني لا أرى أنه يمكنهم أن يستمروا لسنوات."