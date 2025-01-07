مصدر لـ i24NEWS: منظمة العفو الدولية تعلق نشاط فرعها في إسرائيل لمدة عامين

علمت i24NEWS، اليوم الثلاثاء، من مصدر داخل منظمة العفو الدولية في إسرائيل أن فرعها قد تم تعليقه لمدة عامين. وأعطت منظمة العفو الدولية في إسرائيل سببين للتعليق: أولاً، يتصرف الفرع بطريقة عنصرية ضد الفلسطينيين؛ وثانيًا، لا تتوافق التقارير والرسائل الصادرة عن منظمة العفو الدولية في إسرائيل مع منظمة العفو الدولية.

وقد أعطت منظمة العفو الدولية في إسرائيل سببين للتعليق: "أولاً، يتصرف الفرع بطريقة عنصرية ضد الفلسطينيين؛ وثانيًا، لا تتوافق التقارير والرسائل الصادرة عن منظمة العفو الدولية في إسرائيل مع منظمة العفو الدولية".

وقال المصدر إن "هناك العديد من الخلافات بين الجانبين. وقد استهدفت منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية في إسرائيل لكونها صريحة بشأن الخلافات وعدم امتثالها لما يتم تقديمه في لندن، حيث يوجد مقر المنظمة".

ونفى المصدر مزاعم العنصرية تجاه الفلسطينيين، قائلاً إن "هناك آليات داخلية قائمة تتشاور مع الموظفين الفلسطينيين واليهود بشأن مخرجات المنظمة. كما أعربت منظمة العفو الدولية في إسرائيل عن استيائها من عدم التركيز على الضحايا الإسرائيليين من قبل المنظمة الأوسع، مما ساهم في الاحتكاك".