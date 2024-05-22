المرشد الأعلى الإيراني يتعهد بالوفاء لإبراهيم رئيسي بالقضاء على إسرائيل

خلال جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، التي حضرها عشرات الآلاف في جامع طهران، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "التزام إيران بدعم القضية الفلسطينية"وأعلن مخاطباً رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أن "الوعد بالقضاء على إسرائيل سوف يتم الوفاء به، وسنرى اليوم الذي تمتد فيه فلسطين من البحر إلى النهر".

وأشاد "بصمود شعب غزة" قائلاً: "إن مقاومة أهل غزة أثارت إعجاب العالم. من كان يظن أن الجامعات الأمريكية ستدعم فلسطين؟"

وحضر الجنازة إلى جانب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إسماعيل هنية، نفس مشاعر خامنئي، مؤكدا أن "إيران ستواصل سياستها الداعمة للفلسطينيين إلى جانب قادة محور المقاومة". ونقل التعازي باسم الشعب الفلسطيني و"فصائل المقاومة في غزة"، مذكرا "بالتزام الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالقضية الفلسطينية".

وشهدت الجنازة، التي أقيمت للرئيس رئيسي وضحايا حادث تحطم طائرة هليكوبتر مؤخرًا، مراسم في مدينتي تبريز وقم، مع الدفن الأخير في مشهد، مسقط رأس رئيسي. وتميز الحدث بهتافات “الموت لإسرائيل” من قبل الحشود، مما يؤكد المشاعر القوية المعادية لإسرائيل بين الحضور.

وأم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، محاطاً بكبار المسؤولين، صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، في طهران، اليوم الأربعاء، حيث توافدت حشود ضخمة للمشاركة في مراسم تشييعه.وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي وهو يؤم الصلاة، بينما احتشد عشرات آلاف المشيعين في مصلى جامعة طهران خلال الجنازة، قبل نقل نعش الرئيس الإيراني إلى مسقط رأسه، مدينة مشهد، في شمال شرقي إيران، حيث يُوارى الثرى، غداً الخميس.

وكانت مروحية رئيسي، قد تحطمت، الأحد المنصرم، على سفح جبل في شمال غربي إيران، وسط ضباب كثيف، وكانت متّجهة إلى مدينة تبريز، بعد تدشين مشروع سد عند الحدود مع أذربيجان. وأطلقت عملية بحث وإنقاذ ضخمة بمساعدة من تركيا وروسيا والاتحاد الأوروبي. وأعلن التلفزيون الرسمي وفاته في وقت مبكر، الاثنين.