تقرير: مجهولون يغتالون القيادي البارز في حزب الله محمد حمادة

اغتال مسلحون، اليوم (الثلاثاء)، المسؤول الكبير في حزب الله مسؤول منطقة سهل البقاع الغربي محمد حمادة. وقتل حمادة بكمين في بلدة المشغرة. ولا تزال هوية المسلحين مجهولة.

وعلم أن عملية الاغتيال تمت من قبل ملثمين استقلوا مركبتين أمام منزل حمادة. أطلقوا عليه النار أربع مرات في منطقة الصدر وأردوه قتيلا. ولاذوا بعد ذلك بالفرار إلى جهة مجهولة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية - يبدو أن عملية الاغتيال تأتي في إطار صراع شخصي.