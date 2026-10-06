قبل يوم من حلول الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى التحذير للإسرائيليين الموجودين خارج البلاد، محذراً من خطر متزايد لمحاولات تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود في الخارج.

ويأتي التحذير في وقت ترى فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تاريخ السابع من أكتوبر قد يتحول إلى نقطة تحفيز لتنفيذ هجمات، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية، إلى جانب ما تصفه إسرائيل بجهود إيرانية وحمساوية لاستهداف مواطنيها ومؤسساتها خارج البلاد.

وبحسب التقييم الإسرائيلي، لا يقتصر الخطر على هجمات مخططة مسبقاً، بل يشمل أيضاً احتمال استغلال التوترات والمظاهرات والتحريض ضد الإسرائيليين واليهود، إضافة إلى خطر منفذين أفراد قد يتحركون بشكل مستقل.

ولهذا، يدعو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المسافرين إلى تجنب المظاهرات والتجمعات غير المؤمّنة، والتقليل من إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية في الأماكن العامة، وعدم نشر مواقعهم وتحركاتهم بشكل فوري عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحذر إسرائيل بشكل خاص من نشر محتويات تكشف الخدمة العسكرية أو الأمنية، معتبرة أن مثل هذه المعلومات قد تجعل أصحابها أهدافاً محتملة.

وفي ما يتعلق بالدول المصنفة ضمن مستوى الخطر الرابع، شدد التحذير على تجنب السفر إلى الأردن وقطر والصومال ومصر، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء.

ويأتي التحذير الحالي امتداداً لسلسلة من التنبيهات الإسرائيلية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع مستوى التهديدات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج. وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي ووزارة الخارجية قد عززوا خلال الأشهر الماضية إجراءات حماية البعثات والأهداف الإسرائيلية في عدد من الدول، على خلفية تهديدات اعتبرتها إسرائيل ملموسة.