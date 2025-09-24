رحلة جوية من دبي إلى إسرائيل تهبط اضطراريا في السعودية

قد يعجبك أيضًا -

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي (FlyDubai)، وعلى متنها العديد من الإسرائيليين، اليوم (الأربعاء) هبوطًا اضطراريًا في مطار بالرياض، عاصمة السعودية، بسبب حالة طبية طارئة.

اتضح لاحقًا أن راكب إسرائيلي أُصيب بجلطة دماغية أثناء الطيران. حصلت الطائرة على إذن استثنائي بالهبوط في الرياض لعلاج الراكب. نُقل الراكب الإسرائيلي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. بعد تفريغ الطائرة وإعادة تحميلها، من المتوقع أن تُكمل رحلتها إلى تل أبيب.

يتواجد الركاب داخل الطائرة، ومن المتوقع أن يبقوا على الأرض لمدة ساعة. بعد ذلك، سيواصلون رحلتهم إلى تل أبيب. في هذه الأثناء، بقي ما يقرب من 80 راكبًا على الأرض في الرياض لأكثر من ساعة.

هذه ليست الرحلة الأولى التي يوجد فيها العديد من الإسرائيليين وتنفذ هبوطًا اضطراريًا في السعودية. كما هو معروف، في شهر أغسطس 2023 قامت طائرة أقلعت من جزر سيشل إلى إسرائيل بهبوط غير مخطط له في مطار بمدينة جدة في السعودية، وذلك بسبب ظهور خلل في النظام الكهربائي في الطائرة. الإسرائيليون الـ128 الذين كانوا على متن الطائرة خرجوا دون أذى، وقضوا ليلتهم في فندق بمطار جدة السعودي، ثم عادوا إلى البلاد في رحلة بديلة في صباح اليوم التالي للحادثة.