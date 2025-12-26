وفاة عضو الكنيست السابق عصام مخول عن 72 عامًا بعد مسيرة سياسية حافلة

توفي، اليوم الجمعة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق والسكرتير العام الأسبق للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، عصام مخول، عن عمر ناهز 72 عامًا، وذلك بعد أن نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية قبل أربعة أيام.

وعصام مخول، المولود في 18 تموز/يوليو 1952، هو سياسي عربي، شغل منصب عضو كنيست عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست الخامسة عشرة، وكان من الوجوه البارزة في العمل السياسي والحزبي داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

درس مخول الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة حيفا، حيث حصل على درجة البكالوريوس، وبرز نشاطه السياسي منذ سنوات دراسته، إذ كان عضوًا فاعلًا في الحركة الطلابية العربية، وتولى في أواخر سبعينيات القرن الماضي منصب سكرتير الاتحاد القطري للطلاب العرب. وخلال تلك الفترة شارك في مظاهرات سياسية، ما أدى إلى اعتقاله أكثر من مرة وإبعاده مؤقتًا عن الجامعة.

دخل مخول الحياة البرلمانية عام 1999، وكان عضوًا في لوبي حماية البيئة في الكنيست، كما عُرف بمواقفه المعارضة للسياسات النووية الإسرائيلية، وقدم مقترح قانون يدعو إلى إغلاق المفاعل النووي في ديمونا. وخلال ولايته البرلمانية أثار عددًا من القضايا الجدلية التي أدت إلى إبعاده عن جلسات الكنيست بقرارات من لجنة الأخلاقيات.

وسام كبها

وفي عام 2003 نجا مخول من محاولة اغتيال بعد زرع عبوة ناسفة في سيارته بمدينة حيفا، انفجرت لحظة تشغيلها من قبل زوجته التي تمكنت من الفرار دون إصابة.

واصل مخول نشاطه السياسي والحزبي بعد خروجه من الكنيست، وشغل مناصب قيادية في الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي)، وكان عضوًا في هيئاته المركزية، إضافة إلى نشاطه في معهد إميل توما للأبحاث السياسية والتاريخية.

وعلى الصعيد الشخصي، كان عصام مخول متزوجًا من الفنانة ومخططة المدن سعاد نصر-مخول، وأبًا لابنين، ومقيمًا في مدينة حيفا.