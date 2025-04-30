من هي اليد الطولى التي ستقطعها مصر أن امتدت عليها ؟

على خلفية المناورات المصرية الصينية المشتركة والضجة التي أثارتها ، قال المحلل المصري ماك شرقاوي إن"مصر بدأت محاولة تنويع تحالفاتها بسبب الضغط المستمر من الولايات المتحدة" مؤكدا على أن الأسلحة التي يمكن تشتريها مصر من الصين، هي لأغراض دفاعية "لقطع الذراع الطولى التي ستمتد على مصر"، لمتابعة تصريحاته في الفيديو.

وتطرق شرقاوي خلال مشاركته في "المناظرة اليومية" التي تقدمها لورين وهبي إلى الأسلحة المتطورة التي أحضرتها الصين لمناورات "نسور الحضارة 2025" والتي ضمت "طائرة الإنذار المبكر الصينية التي هبطت في مطار بني سويف القادرة على الكشف حتى نطاق 500 كيلومتر، وطائرات نقل عملاقة قادرة على حمل 70 طن من المعدات العسكرية .." مؤكدا أنها أسلحة دفاعية في حال حاولت أي جهة بنشاط ضد مصر "لتعلم أن الذراع الطولى ستقطع". وشدد على أن "ما أغضب ترامب ونتنياهو هو تحليق المقاتلات الصينية في البحر المتوسط فوق البارجات الأمريكية واقترابها من الحدود الإسرائيلية".

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