تقرير: على خلفية تهديدات نصر الله – الولايات تتجهز لحرب محتملة في قبرص

تعمل الولايات المتحدة على توسيع التحالف العسكري الذي يتمثل دوره في حماية إسرائيل من ردود الفعل المحتملة من ’محور المقاومة’ - والنشاط الرئيسي هو في قبرص، بحسب تقرير نشرته صباح اليوم (الجمعة) في صحيفة "الأخبار" اللبنانية "، حيث ذكرت أن الولايات المتحدة انتقلت من حشد الوحدات العسكرية إلى "تحديد الحقائق على الأرض" - الأمر الذي يحول بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن وقبرص واليونان، إلى "منصات لاعتراض التهديدات من إيران واذرعها ضد إسرائيل".

وهكذا، أفادت التقارير أن وفداً عسكرياً أميركياً كبيراً وصل إلى قبرص في الأيام الأخيرة وعقد اجتماعات عاجلة مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وجهاز المخابرات القبرصية. ورافقت الحملة قوة لوجستية وعسكرية وأمنية حملت معها الكثير من المعدات والأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، بالإضافة إلى المروحيات التي تم نقلها على عجل. ونقل عن مسؤولين قبارصة قولهم إنهم "لم يروا قط مثل هذه الكميات وهذا النوع من الأسلحة".

كما أفادت التقارير أن كبار المسؤولين في الجيش القبرصي اعترفوا بأن الأمريكيين أبلغوهم أن هدف هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة مرتبط بالتوترات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، اعترف المسؤولون القبارصة أيضًا بأن البريطانيين سيعززون قواعدهم في الجزيرة ونقلوا خبراء ومعدات تتعلق بأنظمة الدفاع الجوي، كما أفادت التقارير أن الجيش الأمريكي زار الجزيرة لبدء التدريبات المشتركة مع القوات القبرصية في البر وفي البحر.