تقرير: "كتائب الزينبيات" متورطة بانتهاكات وحشية بحق النساء اليمنيات

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1,654 انتهاكًا ارتُكبت بحق النساء في اليمن على يد "كتائب الزينبيات"، الجناح العسكري النسائي التابع لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2021 حتى 1 فبراير\شباط 2025. ويأتي التقرير بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب التقرير، تسببت عناصر الزينبيات في مقتل 10 نساء، منهن ست تعرّضن للضرب المبرح بالهراوات وأسلاك النحاس حتى الموت، بينما ثلاث نساء قُتلن بطلقات نارية مباشرة. كما وثّق التقرير إصابة 42 امرأة، واعتقال أو اختطاف 571 أخرى، من بينهن 62 امرأة احتُجزن في سجون تخضع لإشراف الزينبيات، حيث تعرّضن لتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ.

ورصدت الفرق الميدانية 58 حالة اعتداء جنسي واغتصاب، بينها 27 حالة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، و31 حالة داخل منازل خاصة استخدمها الحوثيون كمواقع للتحقيق والانتهاكات.

وأوضح التقرير أن الميليشيات جنّدت نحو 4,000 امرأة داخل صفوف كتائب الزينبيات، تلقّت المئات منهن تدريبات قتالية في صنعاء، بينما نُقل عدد آخر إلى لبنان وإيران للتدريب على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وتشمل مهامهن تنفيذ مداهمات واعتقالات تعسفية، نهب ممتلكات، قمع مظاهرات، وملاحقة ناشطات مجتمعيات، بينها استهداف متكرر لـ"رابطة أمهات المختطفين".

كما استخدمت الجماعة هذه الوحدات النسائية بحسب التقرير لعمليات التجسس، مراقبة الرأي العام، وتجنيد طالبات المدارس والجامعات لنشر خطاب طائفي وتعزيز الولاء للجماعة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين حوّلوا بعض النساء المجنّدات إلى ما وصفه التقرير بـ"أدوات ترهيب" تُلقي الرعب في المجتمع اليمني، عبر ممارسات عنيفة وفبركة تهم تهدف إلى تشويه سمعة الضحايا وإخضاعهن.

ودعت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي إلى تدخّل عاجل لحماية النساء في اليمن، والضغط للإفراج عن المعتقلات، وفرض عقوبات دولية على المتورطين في هذه الانتهاكات الواسعة.

