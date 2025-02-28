تقرير للأمم المتحدة: إيران زادت من كمية اليورانيوم المخصب تكفي لصنع 6 أسلحة نووية

زادت إيران بشكل حاد مخزونها من مادة اليورانيوم عالي التخصيب في الأسابيع المنصرمة، وباتت تملك ما نسبته 60 في المئة من المادة، ما يكفي لصناعة 6 أسلحة نووية، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وكشف تقرير سري للأمم المتحدة أن إيران تنتج الآن ما يكفي من المواد الانشطارية شهرياً لصنع سلاح نووي واحد، إذ جمعت حوالي 275 كيلوجراماً من اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60 فقي المئة حتى 8 فبراير الجاري، مقارنة بـ 182 كيلوجراماً في أواخر أكتوبر الماضي، ما يمثل قفزة بنسبة 50 في المئة خلال 15 أسبوعاً فقط.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن"الوقود المخصَّب بنسبة 60 في المئة يمكن تحويله في غضون أيام ليصبح مخصَّباً بنسبة 90 في المئة، وهي النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية، قائلة إن إيران بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المئة في عام 2021، ووسَّعت إنتاجها منه منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بعد أن تعرضت لانتقادات رسمية من أوروبا والولايات المتحدة".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشير فيه طهران إلى استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن حدود طموحاتها النووية، في حين أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، مع رغبتها في التفاوض على اتفاق نووي.

وأفادت "وول ستريت جورنال"، أن طهران بدأت في تسريع برنامجها النووي في عام 2019، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين وغيرهم يعتقدون الآن أنه بات بإمكانها تطوير نوع من الأسلحة النووية في غضون بضعة أشهر، رغم تأكيدات إيران بأن برنامجها النووي مُخصص لأغراض سلمية، وتابعت"طهران أحرزت تقدماً كبيراً في برنامجها النووي منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي فرض قيوداً صارمة، ولكن مؤقتة، على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وبدأت الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران بحلول أكتوبر المقبل، والتي كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق النووي، لكن طهران هددت بالانسحاب من المعاهدة الدولية التي تحظر على الدول السعي للحصول على أسلحة نووية في حال حدوث ذلك.