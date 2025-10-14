ذكرت تقارير أن ميكروفونات مفتوحة التقطت محادثة بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد كلمة ترامب في قمة شرم الشيخ بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يوم الاثنين.

خلال الحديث، طلب سوبيانتو من ترامب ترتيب لقاء مع إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، قائلاً:"هل يمكنني مقابلة إريك؟"ورد ترامب:"سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك".

وفي وقت لاحق أضاف سوبيانتو:"إريك أو دون جونيور"، مشيرًا إلى شقيقه الآخر الذي يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة.وأشارت الملاحظات إلى أن كلا الرئيسين لم يكونا على علم بوجود الميكروفون المفتوح الذي سجل المحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن القمة في منتجع شرم الشيخ جمعت قادة العالم بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووقّع ترامب خلال القمة، إلى جانب قادة مصر وتركيا وقطر، وثيقة "إعلان ترامب من أجل السلام والازدهار الدائم".